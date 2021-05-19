ضابط إسرائيلي كبير: "حماس" تبذل جهودا للتسلل إلى أراضينا وإلحاق الضرر بجنودنا

نقلت صحيفة "معاريف" عن ضابط إسرائيلي كبير قوله اليوم الأربعاء إن حركة "حماس" الفلسطينية "تبذل جهودا للتسلل إلى أراضينا وإلحاق الضرر بجنودنا".وأوضح الضابط أن "حماس تواصل على ما يبدو بذل الجهود لمداهمة الأراضي الإسرائيلية وضرب الجنود"، مضيفا أنه "من أجل ضرب المزيد من الإرهابيين، يجب إجراء مناورة داخل قطاع غزة".وأكد أن القوات الإسرائيلية "تعمل على إحباط نيران الصواريخ والصواريخ المضادة للدبابات والغارات على إسرائيل".ووفقا لـ"معاريف" فإن القوات الإسرائيلية "قتلت 80 إرهابيا في عمليات متفرقة، من بينهم 70 ينتمون لحركة حماس، كما أحبطت أو عرقلت حوالي 20 محاولة لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، وقتلت حوالي عشرة مخربين شاركوا في هذا المجال".