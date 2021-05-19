الانتخابات السورية في الخارج تنطلق اليوم.. وتوقّعات بإقبال مضاعف عن 2014

كتبت "الاخبار": توحي المؤشّرات الأوّلية في السفارات والقنصليات السورية في عدد من الدول العربية بإقبال لافت ستشهده المقرّات الدبلوماسية السورية في عواصم هذه الدول، من جانب السوريين الراغبين بالمشاركة في الاستحقاق الرئاسي.

وشهدت السفارات والبعثات الدبلوماسية في بعض دول المنطقة نشاطاً ملحوظاً لأبناء الجالية السورية، مع إتمام التجهيزات اللازمة كافة لانطلاق الانتخابات الرئاسية السورية اليوم؛ إذ انشغلت صفحات السفارات السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيّام، بالتواصل مع أفراد الجاليات وإرشادهم إلى الإجراءات الخاصة بالاقتراع، وآلية الوصول إلى مقرّات السفارات، في مقابل حرمان آخرين في بعض الدول المشاركة في الاقتراع، وذلك على خلفية استمرار القطيعة الدبلوماسية مع دمشق



وفي هذا السياق، عقد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، قبل يومين، مؤتمراً صحافياً دعا فيه أبناء الشعب السوري كافة إلى المشاركة «في التعبير عن آرائهم في الانتخابات»، متوقّعاً أن «يحضر السوريون بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم، في تكرار لمشهد الانتخابات في عام 2014».

وقال علي: «(إننا) في عمل مستمرّ لإنجاح الاستحقاق الرئاسي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والمعنيّين»، داعياً «وسائل الإعلام إلى مواكبة هذا الاستحقاق بكل شفافية». من جهته، لفت عضو فرع «اتّحاد الطلبة السوريين في لبنان»، وعضو اللجنة التنظيمية للانتخابات في السفارة في بيروت، محمد شقرا، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أنه قد «تمّ تخصيص 15 صندوقاً انتخابياً داخل السفارة، للمساعدة في إنجاز عمليّة الاقتراع بأسهل الطرق وأيسرها». وأشار إلى «قيام اتّحاد الطلبة بنشر لجان في محيط السفارة وعلى الطرق المؤدّية إليها، لمساعدة السوريين في الوصول إلى مقرّ السفارة والإدلاء بأصواتهم»، لافتاً إلى «تنسيق السفارة الجهود مع رابطة العمّال، وعدد من الأحزاب اللبنانية، لتسهيل وصول السوريين من المدن والبلدات اللبنانية إلى مقرّ السفارة في بعبدا». وتوقّع شقرا أن «تكون نسبة المشاركة في الانتخابات مضاعفة عن انتخابات عام 2014، قياساً إلى تفاعل السوريّين الكبير، والمسيرات والفعاليات الوطنية التي شهدتها شوارع لبنان»، منوّهاً بـ»إمكانية انتخاب السوريّين بهوياتهم الوطنية، من دون الحاجة إلى جواز السفر».