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عربي-دولي
بلينكن وأشكنازي يناقشان جهود وقف إطلاق النار.. هذه آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة
Lebanon 24
19-05-2021
|
23:42
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ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، في مكالمة هاتفية، الأربعاء، "الجهود المبذولة لإنهاء العنف الذي أودى بحياة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين بمن فيهم الأطفال"، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية.
وقال البيان إن بلينكن أكد في المكالمة أن الولايات المتحدة "ستظل منخرطة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأصحاب المصلحة الإقليميين، خلال الأيام المقبلة، في جهود وقف التصعيد".
وأعاد الوزير الأميركي التأكيد على أن الولايات المتحدة "تتوقع وقف التصعيد في مسار وقف إطلاق النار".
وتواصل الأربعاء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة.
ودعا الرئيس الأميركي، جو بايدن إلى "خفض التصعيد"، بينما أعلنت إسرائيل أنها تجري تقييما للوضع.
المصدر: الحرة
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