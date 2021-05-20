عربي-دولي

أحدهما أوروبي.. بلدان رفضا إجراء التصويت في الانتخابات السورية على أراضيهما

Lebanon 24
20-05-2021 | 00:00
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أعلنت وزارة الخارجية السورية أن كلا  من تركيا وألمانيا رفضتا إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيهما.

وقال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان إن الدولتين أبلغتا دمشق بذلك.

وفي حوار مع قناة "السورية" قال سوسان إن الانتخابات ستجري في القسم الأعظم من السفارات السورية في الخارج، باستثناء تركيا وألمانيا، إضافة إلى الدول التي سبق أن أغلقت البعثات الدبلوماسية السورية فيها.

وانتقد سوسان المواقف الرافضة لإجراء التصويت، وقال إن ذلك القرار له خلفية سياسية وينطلق من موقفها تجاه سوريا، ورأى أن تلك المواقف "تعبر عن حالة اليأس والشعور بالهزيمة نتيجة ترنح مشروعها، إن لم نقل إنه هزم" وأضاف سوسان أن "من تحالف مع الإرهاب وشارك في سفك دماء السوريين ويحرم السوريين من الغذاء والدواء ليس غريبا عليه أن يتخذ هذا القرار".

وحمّل سوسان تلك الدول "المسؤولية السياسية والقانونية عن ذلك القرار، فهي تنتهك القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدولية" وقال إن "الانتخابات شأن سيادي، والسفارة هي جزء من التراب الوطني".

وعن حجم المشاركة في التصويت المتوقعة غدا، أعرب سوسان عن ثقته بأن ثمة "حماسة شديدة للمشاركة" وقال: "بكل ثقة، نحن مرتاحون جدا لحجم المشاركة وسترون يوم الخميس كيف سيتوافد السوريون للإدلاء بأصواتهم".

ومن المقرر أن يبدا ألتصويت في السابعة من صباح اليوم الخميس، ويستمر حتى السابعة مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وكانت الخارجية السورية دعت المواطنين السوريين في المغتربات إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية يوم غد "لتأكيد الانتماء للوطن الغالي والمشاركة في بناء سوريا المتجددة".
المصدر: روسيا اليوم
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