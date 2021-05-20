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الخارجية الأميركية تحذر رعاياها من السفر إلى هذه الدولة

Lebanon 24
20-05-2021 | 02:00
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أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، أمس الأربعاء، أن الخارجية الأميركية حذرت رعاياها من الذهاب إلى أذربيجان.

 

وذكر موقع " azernews" الأذربيجاني أن وزارة الخارجية الأميركية نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى أذربيجان بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضحت الخارجية أن "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أصدر إشعارا صحيا من المستوى الرابع بشأن السفر إلى أذربيجان، مما يشير إلى ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا هناك".

 

كما نصح البيان المواطنين الأميركيين في أذربيجان بتجنب السفر غير الضروري إلى الحدود الأذربيجانية الأرمينية، لاسيما إقليم ناغوني قره باغ والمناطق المحيطة به بسبب العمليات العسكرية الأخيرة، لافتا إلى احتمال نشر نقاط تفتيش أو إغلاق هذه الطرق أمام المسافرين دون سابق إنذار.

المصدر: سبوتنيك
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