"نيويورك تايمز": وقف إطلاق النار في غزة خلال يوميْن وعلى مرحلتيْن.. وهذه تفاصيله

في تقرير مقتضب، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على المفاوضات ومصدريْن آخريْن أنّ توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال اليوميْن المقبليْن بات مرجحاً.



وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة أنّ اتفاق وقف إطلاق النار سيكون على مرحلتيْن، على أن تشمل المرحلة الأولى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على "بنى حماس التحتية ومنشآتها"، ووقفاً لمحاولات إسرائيل اغتيال مسؤولين كبار في "حماس"، بحسب ما قال المسؤولون للصحيفة الأميركية. وفيأنّ اتفاق وقف إطلاق النار سيكون على مرحلتيْن، على أن تشمل المرحلة الأولى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على "بنى حماس التحتية ومنشآتها"، ووقفاً لمحاولات إسرائيل اغتيال مسؤولين كبار في "حماس"، بحسب ما قال المسؤولون للصحيفة الأميركية.

من جانبها، ستوقف "حماس" استهداف "المدن الإسرائيلية" بالصواريخ، علماً أنّ "إسرائيل تطالب بأن توقف "حماس" حفر الانفاق المستخدمة لغايات هجومية باتجاه إسرائيل ووقف التظاهرات العنيفة على الحدود بين غزة وإسرائيل"، بحسب ما كتبت "نيويورك تايمز".



وحث بايدن نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين على إنهاء العمليات العسكرية في غزة، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن شخص مطلع على المناقشات.

كذلك، يرمي الاتفاق إلى تضمين مراحل إضافية تلي مفاعيل وقف إطلاق النار، بما في ذلك إعادة "حماس" جثتيْ جندييْن إسرائيلييْن و"مدنييْن إسرائيلييْن" محتجزيْن لدى الحركة. في المقابل، ستسمح إسرائيل بدخول السلع والأموال إلى غزة، على حدّ ما نقلت الصحيفة الأميركية عن المسؤولين.في تعليقها على المعلومات أعلاه، لفتت "نيويورك تايمز" إلى أنّ إسرائيل نفت في وقت سابق حصول مفاوضات وقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مستدركةً: "لكن، يمكن أن يمثّل ذلك تكتيكاً يهدف إلى الضغط على "حماس" بحيث يبيّن أنّ إسرائيل لا تخشى تصعيداً إضافياً".وإذ أوضحت الصحيفة أنّ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير شابات يُعد أبرز ممثلي الجانب الإسرائيلي في المفاوضات، أشارت إلى أنّه يُعدّ مقرباً جداً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفةً أنّه أوفد مؤخراً إلى واشنطن لمحاولة إقناع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم التوقيع على اتفاق نووي جديد مع إيران.توازياً، قالت الصحيفة إنّ مسؤوليْ "حماس" البارزيْن اللذيْن يديران المفاوضات مقربان من الاستخبارات المصرية، مبينةً أنّ القيادي في "حماس" مروان عيسى أمضى وقتاً كويلاً في مقر الاستخبارات المصرية في القاهرة خلال العام 2011، عندما عمل المصريون على إحدى "أكثر الملفات تعقيداً بين إسرائيل وحماس": اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.وختمت الصحيفة بالقول إنّ التأخير في التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار حصل بسبب مواجهة المصريين صعوبة في التواصل مع مسؤولين كبار في "حماس"، مشيرةً إلى أنّ المسؤولين يخشون اغتيالهم على يد إسرائيل، بحسب الصحيفة.ويأتي هذا التطور بعد تقرير نشرته "نيويورك تايمز" أمس جاء فيه أنّ بايدن وجه الاثنين رسالة خاصة إلى نتنياهو، "أكثر حزماً وأقوى مما فعل في العلن"، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن شخصيْن على دراية بالمكالمة.وقالت الصحيفة إن بايدن حذر نتنياهو من أنه لا يستطيع أن يصد الضغط المتزايد من المجتمع الدولي ومن الكونغرس، المطالب بوقف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة. وألمحت الرسالة الخاصة إلى الحد الزمني لقدرة بايدن على توفير غطاء دبلوماسي لأعمال الحكومة الإسرائيلية.