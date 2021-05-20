عربي-دولي

سفير إسرائيل بواشنطن يطالب الأمم المتحدة بإدانة هجمات حماس

Lebanon 24
20-05-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-825006-637571027586631570.jpg
Doc-P-825006-637571027586631570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة جلعاد أردان الأمم المتحدة إلى "أن تدين بشدة إطلاق الصواريخ على مدن إسرائيل ودعم جهودها "لتقويض وتفكيك آلة حماس الإرهابية".

وقال لشبكة سي بي إس الإخبارية: "لسوء الحظ، كما نعلم، ليس هذا ما سيحدث".

وبشأن الصراع مع حماس قال أردان: "إنهم يبحثون عن وقف لإطلاق النار، لكننا نبحث عن علاج وليس عن إسعافات".

وفي الوقت الذي يشدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو على أن الضربات الجوية على غزة ستستمر حتى توقف حماس إطلاق الصواريخ، فإنه من غير المرجح أن تتحقق شروط حماس، بحسب سي بي إس.

وأكد مسؤولون في حماس على "موقفهم التفاوضي" وقالوا لسي بي إس إن الحركة "لن توقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل إلا إذا تم استيفاء شرطين، وكلاهما يتعلق بالقدس".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2021-05-20
05:00 | 2021-05-20
04:30 | 2021-05-20
04:30 | 2021-05-20
03:30 | 2021-05-20
03:00 | 2021-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website