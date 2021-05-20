سفير إسرائيل بواشنطن يطالب الأمم المتحدة بإدانة هجمات حماس

دعا سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة جلعاد أردان الأمم المتحدة إلى "أن تدين بشدة إطلاق الصواريخ على مدن إسرائيل ودعم جهودها "لتقويض وتفكيك آلة حماس الإرهابية".وقال لشبكة سي بي إس الإخبارية: "لسوء الحظ، كما نعلم، ليس هذا ما سيحدث".وبشأن الصراع مع حماس قال أردان: "إنهم يبحثون عن وقف لإطلاق النار، لكننا نبحث عن علاج وليس عن إسعافات".وفي الوقت الذي يشدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو على أن الضربات الجوية على غزة ستستمر حتى توقف حماس إطلاق الصواريخ، فإنه من غير المرجح أن تتحقق شروط حماس، بحسب سي بي إس.وأكد مسؤولون في حماس على "موقفهم التفاوضي" وقالوا لسي بي إس إن الحركة "لن توقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل إلا إذا تم استيفاء شرطين، وكلاهما يتعلق بالقدس".