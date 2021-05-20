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إنفلونزا الطيور "H5N8" تظهر مجددا... وتتفشى في منطقة صينية

Lebanon 24
20-05-2021 | 14:30
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ذكرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين أنه تم اكتشاف تفش لإنفلونزا الطيور "H5N8" في مدينة ناغتشوي بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وتم رصد المرض شديد العدوى بين الطيور البرية في منطقتين من ناغتشوي، بما فيها حديقة وطنية للأراضي الرطبة، فيما أصيب ونفق 268 طائرا بريا حتى الآن، وفقا للوزارة.

وفعلت السلطات المحلية استجابة طارئة وقامت بتعقيم المنطقة والتخلص من جميع الطيور النافقة بأمان.

ويعتبر فيروس "H5N8" نوعا فرعيا من فيروس الإنفلونزا أ (المعروف أيضا باسم فيروس إنفلونزا الطيور).

ورغم أن فيروس "H5N8" لا يشكل سوى خطورة منخفضة على البشر، إلا أنه شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن.
المصدر: روسيا اليوم
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