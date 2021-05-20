عربي-دولي

إعلان هام من "الصحة العالمية": اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل متحورات كورونا

Lebanon 24
20-05-2021 | 08:30
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أكدت منظمة الصحة العالمية الخميس أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد "كل متحورات فيروس" كورونا، فيما دعت إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة كوفيد-19.

ورغم أن الوضع الصحي في أوروبا يشهد تحسنا، ما زال يجب تجنب السفر الدولي "في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة" كما حذر هانز كلوغه مدير الفرع الاوروبي لمنظمة الصحة العالمية، خصوصا تلك المرتبطة بالنسخة الجديدة من الفيروس والتي اكتشفت في الهند لكنها انتشرت إلى دول أخرى في المنطقة.

وقال كلوغه في مؤتمر صحفي الخميس "حاليا، في مواجهة التهديد المستمر والضبابية، علينا مواصلة توخي الحذر وإعادة النظر بالسفر الدولي أو تجنّبه".
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