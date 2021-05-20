الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان بطائرة مفخخة

أعربت دولة الإمارات، الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان بالمملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، و"الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
وأكد البيان أن "أمن الإمارات وأمن المملكة السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".