عربي-دولي

ميركل وعباس يدعمان الجهود لوقف سريع لإطلاق النار

Lebanon 24
20-05-2021 | 12:30
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أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اتصال هاتفي اليوم، أنهما يؤيدان "الجهود لوقف سريع لإطلاق النار"، في المواجهات في الشرق الأوسط.

وقال الناطق باسم المستشارة الألمانية شتيفان سايبرت: "إن المستشارة ميركل والرئيس عباس اتفقا على أن المبادرات لوقف سريع لإطلاق النار يجب أن تلقى دعما"، موضحا أن "ميركل شددت على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية من قطاع غزة".
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