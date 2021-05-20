غوتيريش: استمرار إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين غير مقبول

قال الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ان استمرار إطلاق النار بين الاسرائيليين والفلسطينيين غير مقبول، والاشتباكات يجب أن تنتهي على الفور".اضاف: "لقد صدمت بشدة لاستمرار القصف الجوي والمدفعي من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة"، والذي أسفر عن مقتل 230 فلسطينيا، من بينهم 65 طفلا.واشار الى ان "استمرار اطلاق الصواريخ العشوائية من قبل حماس وجماعات مسلحة اخرى على تجمعات سكانية في اسرائيل غير مقبول ايضا"، وقد خلف 12 قتيلا بينهم طفل.