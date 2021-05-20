عربي-دولي

بغداد وواشنطن تتفقان على سحب قوات التحالف الدولي المقاتلة من العراق وتدرسان الآلية

Lebanon 24
20-05-2021 | 13:30
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بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث مكينزي، سحب قوات التحالف الدولي المقاتلة من العراق.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإن الجانبين بحثا العلاقة بين العراق وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، وتدارسا تطورات الأوضاع الميدانية والتنسيق المشترك في الحرب ضد تنظيم "داعش"، لاسيما في ضوء "التنامي الكبير" في قدرات القوات العراقية.


واتفق الجانبان على عقد الجلسة الأولى للجنة الفنية المتخصصة، وذلك لوضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، والمضي بسحب القوات المقاتلة للتحالف الدولي من البلاد.

وناقش اللقاء العلاقة الأمنية بين البلدين، في مجالات التدريب والدعم اللوجستي وتبادل المعلومات بالشكل الذي يدعم قدرات المؤسسة العسكرية العراقية، بما يمكنها من الوصول إلى الاعتماد على نفسها في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

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