24
o
بيروت
27
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
واشنطن: الحوثيون يعرضون أكثر من مليون يمني للخطر في مأرب
Lebanon 24
20-05-2021
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الخميس، إن الوضع الإنساني في اليمن يضع المدنيين هناك أمام مخاطر كبيرة متهما ميليشيات الحوثي بتعريض أكثر من مليون يمني للخطر في مأرب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على 2 من قادة الحوثيين لدورهما في معركة مأرب.
وأضاف المبعوث الأميركي في تصريحاته "نلاحظ الدعم الإيراني للحوثيين من حيث التدريب والتسليح.. كما أننا لم نرصد أي مشاركة إيرانية إيجابية بشأن إنهاء الصراع في اليمن".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت في وقت سابق أن الحل الدائم في اليمن يبدأ بوقف هجمات الحوثيين على مأرب.
إلى ذلك، ذكرت الخارجية الأميركية أن المبعوثين الأمميين مارتن غريفثس والأميركي تيم ليندركينغ ومجلس الأمن مجمعون على أن الحل باليمن يبدأ بوقف هجمات مأرب.
تهديد أميركي للحوثي
كانت مصادر قد كشفت لـ"العربية" أمس الثلاثاء أن المبعوث الأميركي إلى اليمن هدد الحوثيين بعقوبات إذا لم يتوقف هجوم مأرب والقبول بوقف النار.
وأكدت المصادر أن المبعوث الأميركي أبلغ الحوثيين عبر وسطاء في مسقط أن عدم التعاون سيواجه بعقوبات.
المقترح الأممي
ويعطي المقترح الأممي المدعوم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أولوية لوقف هجوم الحوثيين على مأرب، جنبا إلى جنب مع إجراءات لخفض القيود على سفن الوقود المتجهة إلى موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وتحييد الاقتصاد، ودفع رواتب الموظفين ضمن خطة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، والانتقال إلى مفاوضات أوسع لتقاسم السلطة، وفق ما ذكرته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.
تابع
الأكثر قراءة
إشكال كبير بسبب مسيرة داعمة للأسد على أوتوستراد جونية – نهر الكلب (فيديو وصور)
Lebanon 24
إشكال كبير بسبب مسيرة داعمة للأسد على أوتوستراد جونية – نهر الكلب (فيديو وصور)
03:11 | 2021-05-20
20/05/2021 03:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري حاول "جس نبض" السفارة.. وباسيل يتلقى"طعنة في الظهر"
Lebanon 24
الحريري حاول "جس نبض" السفارة.. وباسيل يتلقى"طعنة في الظهر"
23:32 | 2021-05-19
19/05/2021 11:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام لسلامة... عمليات بيع الدولار على منصة "SAYRAFA" ستكون بهذا السعر
Lebanon 24
بيان هام لسلامة... عمليات بيع الدولار على منصة "SAYRAFA" ستكون بهذا السعر
07:12 | 2021-05-20
20/05/2021 07:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان التسعيرة على منصة "SAYRAFA".. كم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
بعد إعلان التسعيرة على منصة "SAYRAFA".. كم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
09:58 | 2021-05-20
20/05/2021 09:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قنابل تهز ليل طرابلس... وتسجيل إصابات (فيديو)
Lebanon 24
قنابل تهز ليل طرابلس... وتسجيل إصابات (فيديو)
13:45 | 2021-05-20
20/05/2021 01:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-05-20
محاكمة ضابط ألماني "انتحل صفة لاجئ سوري" لتنفيذ مخطط
16:30 | 2021-05-20
بعد محاولات استهداف قاعدة بلد.. السلطات العراقية تعلق على أنباء نقل مقاتلات أف-16
16:00 | 2021-05-20
بالأرقام… ما أبرز الأسلحة المستخدمة في حرب غزة 2021؟
15:30 | 2021-05-20
أطلقت من العراق أو سوريا.. نتانياهو يعرض "الطائرة الإيرانية"
15:00 | 2021-05-20
الصحة العالمية: اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل متحورات كورونا
13:30 | 2021-05-20
بغداد وواشنطن تتفقان على سحب قوات التحالف الدولي المقاتلة من العراق وتدرسان الآلية
فيديو
هكذا تحصل على شاحن أصلي لهاتفك الذكي! (فيديو وصورة)
Lebanon 24
هكذا تحصل على شاحن أصلي لهاتفك الذكي! (فيديو وصورة)
05:00 | 2021-05-20
21/05/2021 00:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وخوف... ناطحة سحاب بارتفاع 300 متر تهتز وتتأرجح! (فيديو)
Lebanon 24
هلع وخوف... ناطحة سحاب بارتفاع 300 متر تهتز وتتأرجح! (فيديو)
11:00 | 2021-05-19
21/05/2021 00:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات تكشف عن "Android 12" قبل إطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
تسريبات تكشف عن "Android 12" قبل إطلاقه (فيديو)
08:00 | 2021-05-19
21/05/2021 00:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact