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عربي-دولي
مسؤولة أميركية ومفاجأة عن أصل كورونا!
Lebanon 24
21-05-2021
|
01:00
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قالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إنه "من المرجح أن يكون فيروس كوفيد-19 قد تسرب من أحد المختبرات".
وفي جلسة استماع أمام الكونغرس بشأن المركز للعام المالي المقبل الذي يبدأ في 1 تشرين الأوا، وجه السناتور الجمهوري جون كينيدي سؤالا لوالينسكي، حول كيف بدأ الوباء.
فقالت والينسكي: "لا أعتقد أنني رأيت ما يكفي من البيانات والبيانات الفردية بالنسبة لي لأتمكن من التعليق على ذلك"، مضيفة: "من المؤكد أن معظم فيروسات كورونا التي نعرفها هي من أصل، أما سارس CoV-1، هي من أصل حيواني".
فسألها كينيدي: "هل هناك أي احتمالات أخرى؟"، وأجابت والينسكي: "تسربه من أحد المختبرات من المؤكد هو أحد الاحتمالات".
المصدر:
روسيا اليوم
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