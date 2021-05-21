عربي-دولي

"عملية تاريخية".. رومانيا تضبط كمية هيرويين ضخمة مصدرها إيران ووجهتها أوروبا الغربية

Lebanon 24
21-05-2021 | 04:30
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أعلنت السلطات الرومانية، أمس الخميس، أنها ضبطت في ميناء كونستانتا (جنوب شرق) ما يقرب من 1500 كلغ من الهيرويين مهربّة من إيران، في واحدة من أضخم عمليات تهريب المخدّرات التي يتم إحباطها في السنوات الأخيرة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

 

وقالت النيابة العامة الرومانية المتخصصة بمكافحة المافيا في بيان، إن زنة شحنة الهيروين المضبوطة بلغت 1452 كلغ وكانت مخبّأة في حاوية شحن مليئة بمواد بناء، مشيرة إلى أن الوجهة النهائية لهذه المخدّرات كانت أوروبا الغربية وتناهز قيمتها لو قدّر بيعها في السوق السوداء بالتجزئة حوالي 45 مليون يورو. وأضاف البيان أن "هذه عملية ضبط تاريخية، هي ثاني أضخم عملية ضبط في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة".

 

وفي شباط الماضي ضبطت الشرطة الهولندية في ميناء روتردام 1.5 طنّ من الهيروين.

 

من جهتها، أعلنت الشرطة الرومانية أن "مداهمات جرت يومي الأربعاء والخميس في رومانيا وفي اثنتين من دول أوروبا الغربية، وتمّ إلقاء القبض على 9 أعضاء مفترضين في الشبكة، هم رومانيون وأجانب، يجري استجوابهم حالياً في إطار التحقيق".

 

وأوضحت الشرطة الرومانية أن ضبط هذه الشحنة تمّ بالاشتراك مع السلطات القضائية في العديد من البلدان بما في ذلك المجر والنمسا وألمانيا وهولندا وفرنسا، وبدعم من الشرطة الأوروبية "يوروبول" والوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية "يوروجاست".

 

المصدر: العربية
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