عربي-دولي

موسكو: مستعدّون لاستضافة اجتماع دولي بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية

Lebanon 24
21-05-2021 | 05:00
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أكدت روسيا استعدادها لتنظيم واستضافة اجتماع دولي بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية.

وأعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحافي عن "بالغ ارتياح موسكو إزاء بدء سريان نظام وقف إطلاق النار حول قطاع غزة فجر اليوم الجمعة"، مشددة على أن "منع اندلاع جولات جديدة من الصراع العسكري يتطلب استئناف مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع.

ولفتت إلى أن "شركاء موسكو في الرباعية الشرق الأوسطية (وهي الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) لم يعارضوا مبادرة تنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في روسيا"، مشيرة إلى أن "موسكو لا تزال مستعدة لتنفيذ هذه المبادرة وتنتظر حاليا رد إسرائيل بهذا الشأن".
المصدر: روسيا اليوم
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