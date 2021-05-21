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بايدن يعد نتنياهو بتجديد "القبة الحديدية"

Lebanon 24
21-05-2021 | 06:00
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وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

ولفت بايدن خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في البيت الأبيض للإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إلى أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الصاروخية لحماس وغيرها. 

وقال بايدن إن نتنياهو أعرب عن تقديره لنظام القبة الحديدية الذي طوره البلدان معا في إنقاذ حياة الآلاف، مشيرا إلى أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي دعمه الكامل من أجل تجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بهدف تأمين الدفاع والأمن في المستقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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