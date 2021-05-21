عربي-دولي

مفاجأة صادمة تزيد الرعب من كورونا.. هذا ما أعلنته "الصحة العالمية"

Lebanon 24
21-05-2021 | 07:00
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أصدرت منظمة الصحة العالمية، تقريرا سنويا يكشف عن تفاصيل صادمة بشأن وباء "كورونا" الذي لا يزال يحصد أرواح البشر حول العالم.

وفي التقرير الذي صدر اليوم الجمعة، قالت المنظمة، إن الأرقام الرسمية التي تظهر عدد الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بـ"كوفيد-19"، "أقل بشكل كبير" من الأرقام الحقيقة على الأرجح، مؤكدة أن الوفيات الحقيقية قد تكون أعلى 3 مرات من المعلن عنها.

وفي دراسة ذي صلة نشرتها وكالة "فرانس برس"، تبيّن أن نسبة الوفيات بين المصابين بأعراض خطيرة من فيروس "كورونا" في إفريقيا أعلى مقارنة بقارات أخرى لأسباب قد يكون منها نقص مستلزمات الرعاية الضرورية.
المصدر: سبوتنيك
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