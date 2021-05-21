روسيا مستعدة لصداقة الغرب... ولكن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لأن تكون صديقة للغرب، ولكن بكرامة فقط.وأضاف لافروف، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في الماراثون التربوي "المعرفة الجديدة": "نحن مستعدون لنكون أصدقاء مع الغرب، ولكن بكرامتنا فقط التي ورثناها على مر القرون من أسلافنا، ورفاهية مواطنينا هي الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية".وأكد لافروف "في الوقت نفسه لا يمكن لروسيا أن تتحرك نحو الصداقة متجاهلة تاريخها وتقاليدها التي هي قيمة لكل مواطن روسي".وتابع الوزير الروسي "لقد تمسكنا دائما بالكرامة الوطنية، فهذه سمة مهمة جدا، لا تمتلكها جميع الدول، مشيرا إلى أعظم الصفات الإنسانية هي الدفاع عن العدالة والاستعداد لمساعدة الضعفاء".وأعلن وزير الخارجية الروسي أن موسكو تجري مشاورات بشأن عقد قمة للدول الخمس في مجلس الأمن الدولي.وقال لافروف: "بالضبط هؤلاء الخمسة يتحملون مسؤولية خاصة، وقد اقترح الرئيس بوتين قبل الجائحة، التي غيرت الخطط، عقد قمة لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ونحن الآن نجري مشاورات بشأن هذا الأمر".هذا ويستمر تدهور العلاقات بين روسيا والغرب في الأسابيع الأخيرة، فقد أعلنت الولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا عن ترحيل العديد من الدبلوماسيين الروس لأسباب مختلفة.وقامت الخارجية الروسية في الـ30 من شهر نيسان/ أبريل الماضي، باستدعاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، وتسليمه مذكرة بشأن الرد الروسي على العقوبات، التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في 2 آذار/ مارس 2021.