عودة التوتر.. قوات العدو الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى

اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، وقمعت عشرات الفلسطينيين بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع عليهم.وأفادت وكالة "سبوتنيك"، أن قوات قناصة تابعة للعدو الإسرائيلي اعتلت المصلى القبلي بعد قمع جنود الاحتلال امسيرة في باحات المسجد الأقصى ما أسفر عن إصابة 15 فلسطينيا بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.في السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين مئات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق متعددة من الضفة الغربية عقب مسيرات وتظاهرات انطلقت بعد صلاة الجمعة.