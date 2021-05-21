نتنياهو: هدفنا الأساس هو ضمان أمن إسرائيل

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أنّ "حركة حماس تلقت خلال الأيام الماضية ضربات في غزّة غيرت من قواعد اللعبة".

وخلال مؤتمر صحفي، ادّعى نتنياهو إلى أن "الجيش الإسرائيلي من الجيوش الأكثر أخلاقية في العالم”، على حدّ تعبيره، وأضاف: "لقد تم تحقيق نجاح استثنائي في العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ووقفنا معاً لإعادة الهدوء إلى مواطني إسرائيل".

وتابع: "الأمر الوحيد الذي كان أمامي في اتخاذ القرارات هو ضمان أمن دولة إسرائيل والحفاظ على حياة مواطنيها وجنودها".

ولفت نَتنياهو إلى أنّ "الهدف الأساسي هو توجيه ضربة كبيرة للمنظمات الإرهابية وإعادة الهدوء وإقرار وتأكيد الردع"، وقال: "هذا ما حدث، وفي هذه المرحلة أستطيع القول إننا قمنا بأمور جريئة وجديدة".

وختم: "إذا كانت هناك حاجة للدخول برياً إلى غزة كنا سنقوم بذلك، لكنني قررت هذه المرة أنه أمام الأهداف التي وضعناها كان بالإمكان تنفيذها بطرق أكثر أماناً من دون الحاجة للدخول برياً".