اشتباكات بين القوميين وأنصار ميدفيدتشوك.. ماذا يجري في كييف؟

اندلعت اشتباكات قرب مبنى محكمة الاستئناف في كييف بين القوميين وأنصار فيكتور ميدفيدشوك، رئيس المجلس السياسي "منصة المعارضة من أجل الحياة".ووقف عشرات الأشخاص الذين يحملون أعلام حزب الفيلق الوطني الذي تشكل على أساس كتيبة آزوف المتطرفة وقوى سياسية يمينية راديكالية أخرى بالقرب من مبنى المحكمة، صارخين مطالبين باعتقال ميدفيدشوك.وحمل هؤلاء ملصقات كتبت عليها إهانات لهذا السياسي وزملائه في الحزب، وكانوا من حين لآخر يرددون شعارات قومية. كما أطلق مشاركون في الاجتماع قنابل دخان.