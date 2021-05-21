عربي-دولي

اشتباكات بين القوميين وأنصار ميدفيدتشوك.. ماذا يجري في كييف؟

Lebanon 24
21-05-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-825495-637572095119823649.jpg
Doc-P-825495-637572095119823649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلعت اشتباكات قرب مبنى محكمة الاستئناف في كييف بين القوميين وأنصار فيكتور ميدفيدشوك، رئيس المجلس السياسي "منصة المعارضة من أجل الحياة".

ووقف عشرات الأشخاص الذين يحملون أعلام حزب الفيلق الوطني الذي تشكل على أساس كتيبة آزوف المتطرفة وقوى سياسية يمينية راديكالية أخرى بالقرب من مبنى المحكمة، صارخين مطالبين باعتقال ميدفيدشوك.

وحمل هؤلاء ملصقات كتبت عليها إهانات لهذا السياسي وزملائه في الحزب، وكانوا من حين لآخر يرددون شعارات قومية. كما أطلق مشاركون في الاجتماع قنابل دخان.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2021-05-21
09:30 | 2021-05-21
08:30 | 2021-05-21
08:00 | 2021-05-21
08:00 | 2021-05-21
07:30 | 2021-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website