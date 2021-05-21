”كهرباء غزة“ تتكبد خسائر بـ10 مليون دولار جراء الضربات الإسرائيلية

أعلنت شركة "كهرباء غزة" عن خسارة بقيمة 10 مليون دولار في البنية التحتية الخاصة بها، وذلك عقب القصف الاسرائيلي الذي طال قطاع غزة خلال المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية التي استمرّت لـ11 يوماً، وانتهت بوقف لاطلاق النار فجر اليوم الجمعة.وذكرت الشركة أنّ بعض المناطق تعمل فيها الكهرباء لمدة 3 ساعات في اليوم، مشيرة إلى أنّ "هناك 6 خطوط رئيسية للكهرباء حول القطاع قد توقفت".وفي السياق، قال محمد ثابت، مدير العمليات في كهرباء غزّة لشبكة "CNN" الأمريكية، إن "متوسط 80-110 ميغاوات متوفر في غزة يومياً"، موضحاً إن "القطاع يعمل بقدرة 20-25% فقط"، وأضاف: "لم يكن متاحاً يوم الخميس سوى 90 ميغاوات، وهناك حاجة إلى 400 ميغاوات إضافية في القطاع".وأشار ثابت إلى أنّ "الضربات الجوية الإسرائيلية تسببت في أضرار جسيمة بالمدينة"، وتابع: "لقد حاولنا استخدام خطوط بديلة، وعمل موظفونا بجد لتزويد رفح في جنوب غزّة بالكهرباء، لكن لا يزال لدينا بعض المناطق في المدينة التي لا تصلها الكهرباء".ومع هذا، فقد أوضح ثابت أنّ "بعض المناطق لم تصلها الكهرباء منذ أكثر من أسبوع"، كاشفاً أن "2 من موظفي شركة الكهرباء قُتلا في غارة جوية على رفع، في حين أن العديد من العمال الآخرين أصيبوا أيضاً".وكان اتفاقوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين قد دخل حيّز التنفيذ عند الـ2 فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.وفي الدقائق الأولى لبدء سريان الهدنة عمّت الاحتفالات قطاع غزّة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس"، في حين لم تُسمع في الجانب الإسرائيلي أيّ من صافرات الإنذار التي ظلّت على مدى 11 يوماً تدوّي لتحذير السكّان.وجاء وقف اطلاق النار في غزة بعد اتصالات دبلوماسية تكثفت خلال الأيام الأخيرة في سبيل وضع حد للعمليات العسكرية.بدوره، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتّفاق، معتبراً أنّه يمثّل "فرصة حقيقية" للتقدّم نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وقال بايدن في خطاب مقتضب ألقاه من البيت الأبيض: "أنا مقتنع بأنّ الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقّون على حدّ سواء العيش بأمان والتمتّع بنفس المستوى من الحرية والازدهار والديمقراطية".