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هجوم لاذع من نانسي بيلوسي ضدّ برلمانيين أميركيين.. ما السبب؟

Lebanon 24
21-05-2021 | 23:59
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اعتبرت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي، أنّ "البرلمانيين الذين لم يتلقوا لقاحاً ضدّ كورونا يشكلون خطراً على الكونغرس الأمريكي وطاقم موظفيه".

ووصفت بيلوسي هؤلاء البرلمانيين بـ"الأنانيين"، وقالت: "الأطباء المسؤولون عن الكابيتول مبنى الكونغرس، أوصوا بوضع الكمامات أثناء الاجتماعات إلى أن يتم تطعيم الجميع. من المؤسف أن عدداً كبيراً من الأشخاص في الكونغرس رفضوا تلقي لقاح أو لا أعرف إذا كانوا قد تلقوا اللقاح ولا يريدون كشف ذلك".

وفي وقتٍ سابق، أظهر استطلاع لشبكة "CNN" الأميركية أنّ 100% من الديمقراطيين في الكونغرس تلقوا لقاحات، مقابل 45% فقط من البرلمانيين الجمهوريين.

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، قالت نانسي بيلوسي: "علينا الانتظار حتى يتم تطعيمهم لأنهم يعرضون الآخرين للخطر بما في ذلك الطاقم هنا. نتحمل مسؤولية التأكد من أن مجلس النواب ليس بؤرة للفيروس بسبب أنانية بعض الذين لا يريدون أن يتم تطعيمهم".
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