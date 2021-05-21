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تكساس تتخذ قراراً تاريخياً بشأن الإجهاض

Lebanon 24
21-05-2021 | 16:30
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وقع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الأربعاء، على مشروع قانون يحظر الإجهاض بعد مرور حوالى 6 أسابيع من الحمل ويمنح المواطنين الحق في مقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض بعد ذلك الوقت، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وحمل القانون اسم "نبضات قلب الجنين"، وهو جزء  من موجة مماثلة من حظر الإجهاض "النابض" الذي تم تمريره في الولايات التي يقودها الجمهوريون، وهو إجراء يعارضه الديمقراطيون والمدافعون عن حق المرأة في الإجهاض.

وأشارت "رويترز" إلى أنّ  مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول المقبل في تكسَاس، ما يجعلها أكبر ولاية تحظر الإجهاض في وقت مبكر.

وقال الحاكم قبل التوقيع على مشروع القانون: "لقد مَنَحَنا خالقنا الحق في الحياة، ومع ذلك يفقد ملايين الأطفال حقهم في الحياة كل عام بسبب الإجهاض. في تكسَاس نعمل على إنقاذ تلك الأرواح".

ووفقاً لبيانات لجنة الخدمات الصحية والإنسانية في تكساس، فقد تمّ إجراء أكثر من 53 ألف عملية إجهاض في ولاية تكسَاس في عام 2020.

وأشارت البيانات التي جمعتها الولاية إلى أن ما يقرب من ثلثي جميع عمليات الإجهاض في تكسَاس في السنوات الـ5 الماضية شملت نساء من السود ومن أصل إسباني.
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