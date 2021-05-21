جريمة جديدة في الصين.. نفوق حيوانات أليفة داخل "صناديق الموت"

شهدت الصين جريمة جديدة تتمثل في مساهمة شركات بنفوقٍ حيوانات أليفة داخل صناديق كبرى.
ووفقاً للتقارير، فقد عمدت منصات التجارة الالكترونية في الصين إلى ارسال الآلاف من الحيوانات داخل طرودٍ طلبها أصحابها.
وهذه الحادثة هي الثانية من نوعها هذا الشهر، إذ عثر رجال انقاذ الحيوانات خلال وقت سابق، على حوالى 160 صندوقاً لجراء وقطط صغيرة في منشأة شحن في تشنغدو.
وفعلياً، فإن ما تبين من خلال مقاطع فيديو جرى تداولها بكثرة هو أنّ الحيوانات كانت تعاني من سوع التغذية، كما أنه جرى تكديسها فوق بعضها البعض في صناديق مغلفة بالبلاستيك.
وكتب مركز “تشنغدو لوف” لإنقاذ الحيوانات الأليفة على موقع ويبو، منصة التواصل الاجتماعي الصّينية، الأسبوع الماضي بعد أن عمل متطوعوه على إطعام الحيوانات وإنعاشها: “كنا نسمعها تئن”.
وخلال شهر أيلول الماضي، كشفت مجموعة إنقاذ الحيوانات أنه تم العثور على 5 آلاف من القطط والأرانب مهجورة في صناديق مثقبة من الورق المقوى في مخزن شحن في مقاطعة خنان، نفق منها حوالى 4 آلاف.
ومع هذا، يقول بيتر لي، وهو متخصص في السياسات الصّينية بالجمعية الدولية للرفق بالحيوان وأستاذ مشارك فى سياسة شرق آسيا بجامعة هيوستن، أن “ظاهرة طرود الحيوانات الأليفة الغامضة ليست فقط وحشية، وإنما أيضاً تعتبر خطراً على الصحة العامة”.
يُشار إلى أنّ الصين حظرت نقل الحيوانات الحية عبر حدود المقاطعة في عام 2011 من دون شهادة صحية موقعة من طبيب بيطري معتمد من الحكومة في مكان منشأ الحيوان.