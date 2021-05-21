عربي-دولي

فرنسا تشيد بدور مصر الأساسي لوقف حرب غزة

Lebanon 24
21-05-2021 | 13:30
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أشادت فرنسا بدور مصر "الأساسي" في تحقيق الهدنة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، داعية إلى إطلاق عملية سياسية حقيقية بين الطرفين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "أرحب بوقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية" مشيدا بـ"الدور الأساسي لمصر" في تحقيق ذلك. وشدد على أن "التصعيد في الأيام القليلة الماضية يؤكد الحاجة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية حقيقية بين الطرفين".

وأضاف أنه يجب استمرار التهدئة الآن "من خلال ترتيبات مستدامة لوقف إطلاق النار" و"السماح بإعادة تدخل إنساني" خصوصا في غزة.
وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بـ"الدور الأساسي الذي لعبته مصر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن وقف الأعمال العدائية هذا هو "ثمرة جهود دبلوماسية جماعية لأوروبيين وأميركيين والعديد من الدول العربية" من بينها مصر.

وقال لودريان إن فرنسا "قامت بدورها كاملا" من خلال "تنسيق جهودها" مع الولايات المتحدة ومصر والأردن. ومع ذلك، هددت واشنطن الأربعاء باستخدام حق النقض ضد مشروع قرار فرنسي في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وتابع: "التصعيد الذي حصل في الأيام القليلة الماضية، يؤكد الحاجة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية حقيقية بين الطرفين بدعم دولي مناسب بدونه نعلم أن حلقات العنف ستتكرر".

وجدد لودريان تأكيده أن "فرنسا عازمة على لعب دورها كاملا في هذه الجهود بالتنسيق مع شركائها الدوليين".

ووافقت إسرائيل وحركتا حماس والجهاد مساء الخميس على وقف لإطلاق النار، بعد جهود مصرية نجحت في إقناع الطرفين بالتهدئة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "وافق مجلس الوزراء بالإجماع على توصية جميع المسؤولين الأمنيين بقبول المبادرة المصرية بوقف ثنائي غير مشروط لإطلاق النار". وأكد مسؤولون في حركتي حماس والجهاد الموافقة على التهدئة.
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