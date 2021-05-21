عربي-دولي

روسيا والصين تأملان بهدنة طويلة في فلسطين

Lebanon 24
21-05-2021 | 13:30
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن روسيا والصين تأملان في التقيد باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على المدى الطويل.

موسكو - سبوتنيك. وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تمت مناقشة موضوع الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، من قبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف ونظيره الصيني.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "خلال المحادثات، رحب الجانبان باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليها ليلة 21 مايو/ أيار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة".
وأعرب الجانبان عن "أملهم في أن يتم احترام وقف الأعمال العدائية بما يهيئ الظروف لحل المشاكل الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة ".

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.
المصدر: سبوتنيك
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