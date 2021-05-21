عربي-دولي

جونسون: الهدنة في غزة أنباء جيدة والتزامنا بـ"حل الدولتين" قائم

Lebanon 24
21-05-2021 | 14:30
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رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإعلان وقف إطلاق النار حول قطاع غزة، مشدداً على أهمية استئناف الحوار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

ووصف جونسون في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الجمعة خلال زيارة إلى سفينة "الملكة إليزابيث"، الهدنة الجديدة حول غزة بأنها "أنباء جيدة جداً"، مشيرا إلى أن الجميع يشعرون بالحزن البالغ إزاء سقوط ضحايا من كلا الجانبين خلال الجولة الأخيرة من التصعيد.

وتابع: "أعتقد أن ما يريد العالم رؤيته الآن هو حوار وتشاور وتفاوض بين الطرفين، وكما هو معروف لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة على نحو صارم بحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد للمضي قدما".
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