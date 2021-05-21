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الحرس الثوري الإيراني یعلن تصنیع الطائرة المسيرة "غزة"

Lebanon 24
21-05-2021 | 10:30
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أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة عن تصنیع الطائرة المسيرة الاستراتيجية "غزة"، ورفع مستوى الطائرات المسيرة في إيران.

وفي مراسم إزاحة الستار عن عدد من الإنجازات في مجال الطائرات المسيرة والدفاع الجوي وحضرها قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، قال حاجي زادة: "اليوم نشهد إزاحة الستار عن ثلاثة إنجازات استراتيجية وهامة تم تحقيقها في ظل ظروف الحظر والضغط الأقصى من العدو".

وأوضح أنه مع الكشف عن الطائرة المسيرة الاستراتيجية "غزة" ذات البدن العريض، تحسن مستوى الطائرات المسيرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، مشيرا إلى "هذه الطائرة المسيرة قادرة على الطيران حتى ارتفاع 35 ألف قدم مع 35 ساعة طيران متواصلة، وهي قادرة على حمل 13 قنبلة في المهمات العملياتية، وفي مهام الاستطلاع والمراقبة الاستخباراتية تغطي دائرة نصف قطرها 500 كيلومتر".

وأشار إلى إمكانيات وميزات منظومة الرادار "قدس"، وقال: "استخدمنا تجربة صنع رادارات سابقة في هذه المنظومة، وميزة رادار "قدس" أنه يكتشف طائرات الشبح في دائرة نصف قطرها يصل إلى 500 كيلومتر، ومن السمات الميزة لها الانتشار السريع والحركة".
المصدر: روسيا اليوم
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