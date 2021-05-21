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مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة

Lebanon 24
21-05-2021 | 22:31
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قال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إن قائد الجيش الجنرال إبراهيم أتاهيرو لقي مصرعه الجمعة في تحطم طائرته شمال البلاد.
     
وأكد إدوارد جابكويت لفرانس برس أن المسؤول العسكري لقي حتفه في تحطم طائرته في ولاية كادونا.

وكان الرئيس محمد بخاري عيّن أتاهيرو رئيسا لأركان الجيش في كانون الثاني في تغيير للقيادة العسكرية العليا لتعزيز مكافحة تصاعد العنف والتمرد الجهادي المستمر منذ أكثر من عقد. 
 
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