عربي-دولي

على مدى 20 عاماً.. تعرفوا على "الرجل الأكثر تبرعاً" على مستوى العالم

Lebanon 24
21-05-2021 | 21:54
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أقر تصنيف بريطاني صادر عن صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن رجل الأعمال الروسي من أصل أوزبيكي، أليشير عثمانوف، هو الأكثر سخاء في عالم الخير على مدار العشرين عاما الماضية.

وتظهر البيانات أن الملياردير الروسي من أصل أوزبيكي والشركات التابعة له تبرعوا في العام 2020 وحده بمبلغ 500 مليون جنيه إسترليني للأعمال الخيرية.

بالإضافة لذلك تم تخصيص 134 مليون جنيه لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد في 3 دول وهي روسيا وأوزبكستان وإيطاليا.

وعلى مدى العقدين الماضيين وصلت تبرعات رجل الأعمال لأسباب نبيلة إلى 4.2 مليار جنيه لذلك منحته صحيفة "صنداي تايمز" لقب أكبر فاعل خير.
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