24
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إثيوبيا تؤكد موعد ملء "سد النهضة"... ومصر ترفض "الإجراءات الأحادية"
Lebanon 24
21-05-2021
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الشرق الأوسط": وسط استمرار تصاعد أزمة «سد النهضة» في ظل إصرار إثيوبيا على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، خلال موسم الأمطار، في تموز المقبل»، أعلنت مصر مجدداً رفضها أي «إجراءات أحادية» بشأن «السد». وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل وملء «السد» بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خاصةً في أوقات الجفاف، في حين ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه».
وشدد وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، مجدداً أمس، على أن «ملء (السد) للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر، ووافقت عليه مجموعة البحث العلمي الوطنية للدول الثلاث». وقال مكونن خلال ندوة عبر الفيديو «كونفرانس» نظمتها السفارات الإثيوبية المعتمدة لدى الدول المجاورة ومنطقة البحيرات الكبرى بالاشتراك مع «الخارجية الإثيوبية»، «نثق في دور الاتحاد الأفريقي في تسهيل مفاوضات (السد) والوصول بالعملية إلى (خاتمة ناجحة)»، مؤكداً على «قناعة إثيوبيا بمبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية». وفشلت آخر جولة من مفاوضات «سد النهضة» عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. ويأمل الاتحاد الأفريقي في إيجاد حل قبيل تنفيذ إثيوبيا عملية ملء ثان للخزان، وهو إجراء حذرت منه مصر والسودان.
وشددت وزارة الخارجية المصرية على «رفض أي (إجراءات أحادية) قد تتخذها إثيوبيا بشأن (السد)، بما في ذلك الاستمرار في ملء (السد) بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل. جاء موقف «الخارجية المصرية» على لسان المتحدث باسمها، أحمد حافظ، تعقيباً على إصرار إثيوبيا على استكمال ملء «السد».
المصدر: الشرق الأوسط
تابع
الأكثر قراءة
إبنة كارين رزق الله وفادي شربل تخطف الأنظار بإطلالتها.. ووالدتها تتغزّل بها (صورة)
Lebanon 24
إبنة كارين رزق الله وفادي شربل تخطف الأنظار بإطلالتها.. ووالدتها تتغزّل بها (صورة)
09:37 | 2021-05-21
21/05/2021 09:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما جرى بين الحريري وباسيل في مجلس النواب
Lebanon 24
هذا ما جرى بين الحريري وباسيل في مجلس النواب
07:42 | 2021-05-21
21/05/2021 07:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تكشف أسباب طلاقها للمرة الأولى وهي تضحك.. ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تكشف أسباب طلاقها للمرة الأولى وهي تضحك.. ماذا قالت؟ (فيديو)
05:00 | 2021-05-21
21/05/2021 05:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة الرواتب والأجور في لبنان.. هل هي ممكنة؟
Lebanon 24
زيادة الرواتب والأجور في لبنان.. هل هي ممكنة؟
11:41 | 2021-05-21
21/05/2021 11:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بمواجهة منصة "صيرفة".. فكم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
الدولار بمواجهة منصة "صيرفة".. فكم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
10:10 | 2021-05-21
21/05/2021 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2021-05-22
الصين وخيط التوازنات الرفيع في الشرق الأوسط.. التصريحات الأخيرة "عصفوران بحجر واحد"؟
03:30 | 2021-05-22
جنرال أميركي كبير في سوريا بزيارة غير معلنة.. ومعلومات هامة
03:00 | 2021-05-22
في اليوم الثاني من هدنة غزة.. الهدوء "سيد الموقف"
02:30 | 2021-05-22
ملايين الفئران تجتاح المدن الأسترالية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
02:00 | 2021-05-22
بايدن يضع "شرطا" قبل لقاء زعيم كوريا الشمالية
01:30 | 2021-05-22
بعد اتهامها بمعاداة السامية.. شاهدوا ماذا فعلت نائبة فرنسية على الهواء مباشرة (فيديو)
فيديو
ملايين الفئران تجتاح المدن الأسترالية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
ملايين الفئران تجتاح المدن الأسترالية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
02:30 | 2021-05-22
22/05/2021 10:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق سمير غانم يكشف سبب وفاته: هكذا أمضى أيامه الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
شقيق سمير غانم يكشف سبب وفاته: هكذا أمضى أيامه الأخيرة (فيديو)
02:00 | 2021-05-22
22/05/2021 10:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني یعلن تصنیع الطائرة المسيرة "غزة"
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني یعلن تصنیع الطائرة المسيرة "غزة"
10:30 | 2021-05-21
22/05/2021 10:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact