عربي-دولي

بعد اتهامها بمعاداة السامية.. شاهدوا ماذا فعلت نائبة فرنسية على الهواء مباشرة (فيديو)

Lebanon 24
22-05-2021 | 01:30
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قطعت النائبة الفرنسية دانيال أوبونو، مشاركتها في بث مباشر على قناة إسرائيلية بعد اتهامها بـ"معاداة السامية" لدفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأدلت النائبة التي تنتمي لحزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد، الخميس بتصريحات لقناة "i24" حول العدوان الإسرائيلي، وأعربت عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأضافت: "لم يتم حل المشاكل التاريخية والبنيوية، فمصدر العنف والتوتر في غزة والقدس يمتد لما قبل هذه الهجمات".

وأردفت قائلة: "إذا لم تحل مشكلة الاستعمار والقدس، ولم يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، فإن التوتر سيستمر".

وتعليقا على تلك التصريحات، قال أحد الصحافيين المشاركين في البرنامج: "سيكون من المناسب تغيير اسم حزبكم، يجب أن يكون فرنسا الأبية الإسلاموية.. أنتم تمثلون حزبا معاديا للسامية وليس للصهيونية، ولا أخشى قول ذلك".

وإثر هذا الاتهام، غادرت أوبنو البث المباشر قائلة: "سأغادر البرنامج لأنه لا يمكن القبول بهذه الإساءات التي تفوهتم بها، ولن أسمح بالإساءة إلي في هذا البرنامج، ولن أضيع الوقت بالاستماع لمثل هذه الإساءات".

وأردفت بالقول: "أنهوا هذه المسرحية، لقد تحدثت لدقيقتين وتم اتهامي بمعاداة السامية في غضون ثوان"، وغادرت البث المباشر.

واعتبر مقدم البرنامج أنه "لم تكن هناك إساءات" للضيف الفرنسي.
 
المصدر: روسيا اليوم
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