اختراق حساب رسمي بحريني ونشر "تدوينة خاطئة".. هذا ما كُتب! (صورة)

قالت وزارة الصحة البحرينية إن حسابها الرسمي على موقع تويتر تعرض للاختراق، وإن تحقيقا فتح للكشف عن ملابسات ذلك.



وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر إن الحساب نشر "تدوينة خاطئة" وغير صحيحة بعد اختراقه.

نحيط الجمهور الكريم بأنه تم اختراق حساب وزارة الصحة ونشر تغريدة خاطئة وغير صحيحة، وقد تمت المباشرة من قبل الجهات المختصة بالتحقيق فورًا واتخاذ ما يلزم

— وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) May 21, 2021





وأضافت التغريدة أنه تمت المباشرة بالتحقيق فورًا من قبل الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

وزارة الصحة البحرينية تعلن إختراق حسابها pic.twitter.com/YnpZ2igxdT

— رشيد الفعم (@rasheedalfaam) May 22, 2021





وتداول مغردون صورة لتغريدة من وزارة الصحة جاء فيها كلمة "يا ستار"، وهي التغريدة الي قالت الوزارة إنها غير صحيحة.يذكر أن أكثر من 500 ألف شخص تلقوا جرعتين من لقاحات مختلفة لكورونا في البحرين، ما يعني أنه تمّ تطعيم نصف السكان.