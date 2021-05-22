اختراق حساب رسمي بحريني ونشر "تدوينة خاطئة".. هذا ما كُتب! (صورة)

قالت وزارة الصحة البحرينية إن حسابها الرسمي على موقع تويتر تعرض للاختراق، وإن تحقيقا فتح للكشف عن ملابسات ذلك.
وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر إن الحساب نشر "تدوينة خاطئة" وغير صحيحة بعد اختراقه.
نحيط الجمهور الكريم بأنه تم اختراق حساب وزارة الصحة ونشر تغريدة خاطئة وغير صحيحة، وقد تمت المباشرة من قبل الجهات المختصة بالتحقيق فورًا واتخاذ ما يلزم
— وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) May 21, 2021
وأضافت التغريدة أنه تمت المباشرة بالتحقيق فورًا من قبل الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.
وزارة الصحة البحرينية تعلن إختراق حسابها pic.twitter.com/YnpZ2igxdT
— رشيد الفعم (@rasheedalfaam) May 22, 2021