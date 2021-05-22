25
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
آخر قرارات كيم جونغ أون الغريبة.. الجينز الضيق "ممنوع"
Lebanon 24
22-05-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصل زعيم كوريا الشماليةكيم جونغ أون فرض القمع المتمادي على شعبه بكافة الاتجاهات، وذلك لتحصين نفسه وضمان استمرارية حكمه، خصوصاً أنه يتخوف من الإطاحة به.
ومؤخراً، فقد كشفت تقارير وسائل اعلام عالمية عن قرارات جديدة اتخذها جونغ أون تستهدف حياة الفرد الشخصية بشكل مباشر.
وفعلياً، فقد أصدر كيم جونغ أون قراراً يقضي بحظر ارتداء الجينز الضيق وبعض قصات الشعر وصباغتها، معتبراً أنها كلها علامات على “غزو نمط الحياة الرأسمالية”.
ومع هذا، فقد عمد جونغ أون إلى تقليص قائمة تسريحات الشعر المسموح بها، وأضاف إلى القائمة تسريحة باسم “كيفال” التي اشتهر بها المغني ديفيد بوي والموسيقي بول مكارتني وعدد من الفنانين الآخرين.
كذلك، أصدر الزعيم الكوري مرسوماً جديداً يقضي بإرسال الأشخاص الذين يتبنون أزياء غريبة إلى معسكرات العمل.
وكانت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية ذكرت أنّ نظام كيم فرض عقوبات أكثر صرامة على كل الأفراد الذين يتم العثور بحوزتهم على مقاطع فيديو تم تصويرها في كوريا الجنوبية، وأن الشعر المصبوغ وثقب الجسم غير مقبول.
ويهدف كيم جونغ أون من خلال كل ذلك إلى تطويق المجتمع وجعله تحت قبضته، كما أنه يسعى بشكل كبير لإبقاء الشباب تحت سيطرته خشية من تأثرهم بالنمط الغربي الذي يثير مخاوف في كوريا الشمالية.
تابع
الأكثر قراءة
زيادة الرواتب والأجور في لبنان.. هل هي ممكنة؟
Lebanon 24
زيادة الرواتب والأجور في لبنان.. هل هي ممكنة؟
11:41 | 2021-05-21
21/05/2021 11:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بمواجهة منصة "صيرفة".. فكم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
الدولار بمواجهة منصة "صيرفة".. فكم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
10:10 | 2021-05-21
21/05/2021 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تكشف عن فيروز.. هذا ما قاله غسان الرحباني
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تكشف عن فيروز.. هذا ما قاله غسان الرحباني
12:27 | 2021-05-21
21/05/2021 12:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الموقوف في ملف بواخر الكهرباء يغادر لبنان
Lebanon 24
الموقوف في ملف بواخر الكهرباء يغادر لبنان
14:46 | 2021-05-21
21/05/2021 02:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فتّشتُ عن الفرزلي وهكذا وجدته
Lebanon 24
فتّشتُ عن الفرزلي وهكذا وجدته
04:00 | 2021-05-22
22/05/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2021-05-22
عقوبات أميركية جديدة تستهدف روسيا
09:00 | 2021-05-22
نسخة متحورة "مقلقة" من كورونا.. والحكومة الفرنسية تتحرك
08:30 | 2021-05-22
التحقيقات تكشف "مفاجأة" بشأن مقتحم منبر الحرم المكي
08:00 | 2021-05-22
فتح بحر غزة أمام الصيادين.. وقافلة مساعدات مصرية للقطاع
07:30 | 2021-05-22
لترسيخ التهدئة في غزة.. بلينكن يزور إسرائيل والضفة الغربية
07:00 | 2021-05-22
قتيلان و8 جرحى بإطلاق نار وسط مينيابوليس الأميركية
فيديو
فيديو لسمير غانم ينتشر: لهذا السبب أضع الشعر المستعار (فيديو)
Lebanon 24
فيديو لسمير غانم ينتشر: لهذا السبب أضع الشعر المستعار (فيديو)
05:00 | 2021-05-22
22/05/2021 16:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف أندرويد مصفّح يعيد للأذهان صورة BlackBerry! (صور وفيديو)
Lebanon 24
هاتف أندرويد مصفّح يعيد للأذهان صورة BlackBerry! (صور وفيديو)
05:00 | 2021-05-22
22/05/2021 16:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ملايين الفئران تجتاح المدن الأسترالية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
ملايين الفئران تجتاح المدن الأسترالية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
02:30 | 2021-05-22
22/05/2021 16:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact