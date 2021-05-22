عربي-دولي

آخر قرارات كيم جونغ أون الغريبة.. الجينز الضيق "ممنوع"

Lebanon 24
22-05-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-825738-637572830497402057.jpg
Doc-P-825738-637572830497402057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل زعيم كوريا الشماليةكيم جونغ أون فرض القمع المتمادي على شعبه بكافة الاتجاهات، وذلك لتحصين نفسه وضمان استمرارية حكمه، خصوصاً أنه يتخوف من الإطاحة به.

ومؤخراً، فقد كشفت تقارير وسائل اعلام عالمية عن قرارات جديدة اتخذها جونغ أون تستهدف حياة الفرد الشخصية بشكل مباشر.

وفعلياً، فقد أصدر كيم جونغ أون قراراً يقضي بحظر ارتداء الجينز الضيق وبعض قصات الشعر وصباغتها، معتبراً أنها كلها علامات على “غزو نمط الحياة الرأسمالية”.

ومع هذا، فقد عمد جونغ أون إلى تقليص قائمة تسريحات الشعر المسموح بها، وأضاف إلى القائمة تسريحة باسم “كيفال” التي اشتهر بها المغني ديفيد بوي والموسيقي بول مكارتني وعدد من الفنانين الآخرين.

كذلك، أصدر الزعيم الكوري مرسوماً جديداً يقضي بإرسال الأشخاص الذين يتبنون أزياء غريبة إلى معسكرات العمل.

وكانت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية ذكرت أنّ نظام كيم فرض عقوبات أكثر صرامة على كل الأفراد الذين يتم العثور بحوزتهم على مقاطع فيديو تم تصويرها في كوريا الجنوبية، وأن الشعر المصبوغ وثقب الجسم غير مقبول.

ويهدف كيم جونغ أون من خلال كل ذلك إلى تطويق المجتمع وجعله تحت قبضته، كما أنه يسعى بشكل كبير لإبقاء الشباب تحت سيطرته خشية من تأثرهم بالنمط الغربي الذي يثير مخاوف في كوريا الشمالية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-05-22
09:00 | 2021-05-22
08:30 | 2021-05-22
08:00 | 2021-05-22
07:30 | 2021-05-22
07:00 | 2021-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website