عربي-دولي

شكري: عملنا للتهدئة في غزة ونعمل الآن لتثبيت وقف النار

Lebanon 24
23-05-2021 | 02:30
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أكد سامح شكري، وزير خارجية مصر، أن بلاده حرصت على العمل بشكل مكثف من أجل استعادة الهدوء في الأراضي الفلسطينية، وتعمل حالياً على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال خلال مباحثاته مع نيكوس خريستودوليدس، وزير خارجية قبرص اليوم السبت، إن غياب أي أفق حقيقي لعملية السلام قد يؤدي لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات في أقرب وقت.


وكشف أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير "القبرصي " استمع لعرض الوزير شكري حول ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد العسكري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف أن "شكري" و"خريستودوليدس" أشادا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي، وأواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، وكذلك التعاون والتنسيق المستمران في مختلف أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة. كما اتفق الوزيران على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات المُشتركة في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون السياحي بين مصر وقبرص.


واختتم السفير أحمد حافظ تصريحاته بالإشارة إلى قيام الوزيرين بالتطرق لمجمل الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ليبيا وشرق المتوسط، حيث تم تبادل الرؤى في هذا الشأن، مع التأكيد على مواصلة التشاور بينهما خلال الفترة المقبلة.

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