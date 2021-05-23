عربي-دولي

الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة مظاهرة ضد الإغلاق في حي الشيخ جراح

Lebanon 24
23-05-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-825899-637573079509111010.jpg
Doc-P-825899-637573079509111010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قمعت قوات إسرائيلية في مدينة القدس، مساء اليوم السبت، بالقنابل الصوتية والمياه العادمة وقفة أمام المدخل الغربي لحي الشيخ جراح، نظمت ضد إغلاق الحي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية في القدس باستخدام القوات الإسرائيلية خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق المشاركين في الوقفة.


وحسب المصادر، شارك في الوقفة إلى جانب أبناء حي الشيخ جراح، نشطاء سلام، رددوا هتافات منددة بحصار الحي وبممارسات القوات الإسرائيلية والمستوطنين بحق الأهالي هناك.

ودعا المشاركون بالوقفة إلى "وضع حد لاستفزازات المستوطنين الإسرائيليين، ورفع الحصار غير القانوني المتواصل على الحي منذ 14 يوما".

ومنعت القوات الإسرائيلية، أهالي حي الشيخ جراح اليوم من التظاهر على مدخل الحي في حين سمحت للمستوطنين بالدخول والخروج بحرية تامة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة بقنبلة صوت جراء اعتداء قوات إسرائيلية على المشاركين في وقفة قرب حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.


فيما كثفت الشرطة الإسرائيلية من انتشارها على مداخل الحي ومنعت المواطنين من الوصول إلى البيوت المحاصرة، والمهدد أصحابها بالتهجير القسري لصالح المستوطنين.

يذكر أن أهالي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، قد دعوا إلى التضامن معهم لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على الحي منذ 14 يوما.

ووجه أهالي حي الشيخ دعوة لإسنادهم والتوجه إلى الحي الساعة الخامسة مساء يوم السبت، للاحتجاج على الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية عليهم.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-05-22
16:30 | 2021-05-22
16:00 | 2021-05-22
15:38 | 2021-05-22
15:00 | 2021-05-22
14:30 | 2021-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website