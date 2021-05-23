إيران تبدأ جدولة انقطاعات في التيار الكهربائي

كتبت "الشرق الأوسط": بدأت السلطات الإيرانية جدولة انقطاعات في التيار الكهربائي في ظل زيادة الاستهلاك وشح نسبة المتساقطات المائية خلال هذا العام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، أمس الأحد.

وأعلنت شركات الكهرباء الإقليمية بدء جدولة انقطاعات في التيار بمحافظات طهران والبرز وخراسان رضوي، ما سيحرم الأحياء من الكهرباء لساعتين على الأقل خلال النهار.

ومن المقرر أن يقطع التيار خلال النهار وحتى أولى ساعات المساء أو لساعتين على الأقل. ولم تحدد السلطات المدى الزمني الذي ستستمر خلاله هذه الانقطاعات، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.