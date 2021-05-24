ماذا وراء وصف بريطانيا روسيا بالتهديد رقم واحد؟

لا يمكن أن تشكل روسيا خطرا على بريطانيا، هذا ما صرح به النائب روسلان بالبيك، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما)، تعقيبا على كلام وزير الدفاع البريطاني.

وزعم بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، في حديثه لصحيفة "ذي ديلي تلغراف" أن روسيا هي الخطر رقم واحد.

وبنى الوزير البريطاني مزاعمه على أساس ما اعتبره نشاطا زائدا للأسطول الحربي الروسي قرب شواطئ بريطانيا، مشيرا إلى أن "عدة سفن حربية روسية تزورنها بانتظام". ووفق والاس فإن على روسيا أن "تغير سلوكها" حتى "لا يكون من الصعب علينا فهم إلى أين نحن سائرون".

وقال النائب بالبيك في تصريح لـ"سبوتنيك" إن الشيء الذي لا يتغير أن بريطانيا كانت ولا تزال تتدخل في شؤون روسيا بوقاحة، وقد بذلت ما بوسعها لإضعاف "بلادنا".

وأردف قائلا: "لا توجد بيننا حدود مشتركة وليست علاقاتنا التجارية واسعة، فكيف يمكن أن نشكل خطرا يهدد بريطانيا؟ كل ذلك من نسج خيال السياسيين الانجليز الذين يبقون بعيدين جدا عن الشعب الانجليزي ذهنيا".

ونوّه النائب إلى عدم وجود الأسباب الموضوعية لتصريحات من هذا النوع من قبل بريطانيا، ولذا فمعنى كلام وزير الدفاع البريطاني "كيف أمكن للروس أن يعززوا قوتهم العسكرية دون موافقتنا".