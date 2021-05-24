عربي-دولي

إيران ترحب بمشاركة السعودية في أي حوار إقليمي وتضع شرطا

Lebanon 24
24-05-2021 | 05:00
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رحبت إيران، اليوم الاثنين، بمشاركة المملكة العربية السعودية في أي حوار إقليمي، شريطة تغيير سلوكها في المنطقة.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "نرحب بمشاركة المملكة العربية السعودية في أي حوار إقليمي، ونعتقد أن الرياض يمكن أن تلعب دورا بناء شريطة تغيير سلوكها في المنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

 

وأضاف: "نعتقد أن الرياض يمكن أن تكون طرفا بناء إذا نأت بنفسها عن السياسات القديمة، وننتظر منها أن تتحرك وتغير سلوكها".

 

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكد الأسبوع الماضي، أن "الاستقرار لن يأتي إلى المنطقة دون معالجة تصرفات إيران". وأضاف، خلال مقابلة مع قناة "العربية": "قناعتنا أن لا استقرار في المنطقة بدون معالجة اهتمامات الدول الموجودة في المنطقة وقلقها من تصرفات إيران"، مؤكداً أنه "يجب التوصل إلى اتفاق ذي مقومات أطول وأقوى في الملف النووي الإيراني".

 

وأعلنت الخارجية الإيرانية، أخيرا، عن حصول محادثات بين طهران والرياض في العاصمة العراقية بغداد. من جهتها، أكدت الخارجية السعودية أن المحادثات بين السعودية وإيران في "مرحلة استكشافية".

 

المصدر: سبوتنيك
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