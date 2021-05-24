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عربي-دولي
"إصابات بالفسفور الأبيض".. ارتكاب جرائم حرب في تيغراي
Lebanon 24
24-05-2021
|
06:30
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أصيب إثيوبيون بحروق مروعة في الهجمات العسكرية على إقليم "تيغراي" تشير إلى وقوع جرائم حرب محتملة، حسبما أفادت صحيفة "التلغراف" اللندنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحروق المكتشفة خلال اللقطات التي حصلت عليها تتفق مع استخدام مادة الفوسفور الأبيض الحارقة في حرب تيغراي، وهو ما يمثل جريمة حرب محتملة.
وأوضحت لقطات وشهادات لشهود وضحايا استطاعوا الهروب من الحرب في تيغراي إلى أن الجيشين الإثيوبي والإريتري ربما استخدموا أسلحة حارقة قوية في مناطق مدنية.
وقال خبراء أسلحة كيماوية بارزون إن اللقطات تتوافق مع الفوسفور الأبيض، المحظور استخدامه ضد أهداف بشرية بموجب القانون الدولي.
المصدر: الحرة
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