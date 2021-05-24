عملية طعن وإطلاق نار... هذا ما جرى قرب حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

أصيب شاب بجروح جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر من الشرطة الإسرائيلية ظهر الاثنين، بعد تنفيذه عملية طعن بالقرب من محطة القطار المحاذية لحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.وذكر موقع "عرب 48" أن قوات من عناصر الشرطة وحراس الأمن طاردوا شابا وأطلقوا النار صوبه، حيث أصيب بجروح متفاوتة وغرق بدمائه وسط الشارع.من جهته، أفاد موقع "والاه" الإسرائيلي، بأن إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة بعد تعرضهما للطعن في شارع حاييم بار ليف في القدس، مشيرا إلى أنهما نقلا إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج.ولفت الموقع إلى أن "ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث بدأوا التحقيق في ملابسات القضية، بينما تم تحييد المشتبه به في الطعن".