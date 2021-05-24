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روسيا تهيئ مروحياتها للتعامل مع الطائرات المسيرة

Lebanon 24
24-05-2021 | 08:00
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لا تتوقف روسيا عن تطوير وتحديث ما تنتجه من طائرات الهليكوبتر عامة وطائرات الهليكوبتر العسكرية خاصة، وتسعى إلى إدخال المزيد من مروحياتها إلى السوق العالمية لكي تتمكن الدول الأخرى من اقتنائها.

ولفت ألكسندر ميخييف، رئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، في حديثه للصحفيين، إلى أن أحد برامج تطوير المروحيات الروسية يهدف إلى تطوير استخدامها في أغراض عسكرية من خلال إيجاد ما يتيح لطياري المروحيات الاستفادة من الطائرات المسيرة.

ومن أجل ذلك يجري العمل على تحقيق برنامج تنظيم التعامل بين المروحيات والطائرات المسيرة، وفقا لما قاله ميخييف للصحفيين.

وبخصوص دخول المروحيات الروسية الجديدة إلى السوق العالمية قال رئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية في وقت سابق، إنه ينتظر دخول مروحية "كا-52إم" إلى السوق العالمية في وقت قريب.
المصدر: سبوتنيك
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