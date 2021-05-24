أبرزوا أصابعهم الوسطية للطيار.. هذا ما فعلته مقاتلة روسية ببحارة أميركيين

ذكرت شركة الإنترنت الصينية "سوهو" على موقعها الإخباري أن عسكريين أميركيين نالوا جزاءهم بعد أن استفزوا طيارا عسكريا روسيًا.



ووقع الحادث عندما سارت سفينة حربية أميركية إلى المياه الإقليمية الروسية. وانطلقت نحوها مقاتلة روسية من طراز "س-27". واقتربت المقاتلة الروسية من السفينة الحربية الأجنبية ودارت حولها. ورد بحارة السفينة على تحذير المقاتلة الروسية بإبراز الأصابع الوسطية في إشارة إلى أنهم يتجاهلون تحذيراتها. ولم يتجاهل الطيار الروسي ما قد يكون إهانة له، ففتح غطاء أحد خزانات الوقود عندما عادت طائرته إلى مكان وجود السفينة الأميركية لينصب حوالي الطن من الوقود على رؤوس البحارة الأميركيين.