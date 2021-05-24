العراق.. إصابة 3 جنود شرطة في هجوم لداعش بكركوك

ذكر مصدر أمني، الاثنين، أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قد استهدفوا نقطة تابعة للشرطة الاتحادية العراقية في قرية العالية لناحية الرياض في قضاء الحويجة، جنوب غربي محافظة كركوك شمالي البلاد.وبحسب قناة "الحرة"، فقد أوضح المصدر الأمني أن الاشتباكات استمرت نصف ساعة ما أسفر عن إصابة 3 عناصر من الشرطة العراقية،ولفت المصدر إلى أن القوات الأمنية تمكنت في نهاية الأمر من صد الهجوم ليلوذ عناصر داعش بالفرار إلى جهة مجهولة.من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن مفارز الاستخبارات العسكرية، قد ألقت، أمس الأحد، القبض على "إرهابي" في منطقة حمام العليل جنوبي نينوى.وذكر بيان صدر عن خلية الاعلام الأمني أن "معلومات مؤكدة وردت إلى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع عن تواجد أحد الارهابيين في قرية العريج بمنطقة حمام العليل بالموصل".وأضاف أنه "تم على إثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى حيث شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة ٧٦ بالتحرك نحو الهدف وإلقاء القبض عليه في المنطقة ذاتها".وتابع البيان أن "الإرهابي هو أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض".