عربي-دولي

العراق.. إصابة 3 جنود شرطة في هجوم لداعش بكركوك

Lebanon 24
24-05-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-826446-637574709634828701.jpg
Doc-P-826446-637574709634828701.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر مصدر أمني، الاثنين، أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قد استهدفوا نقطة تابعة للشرطة الاتحادية العراقية في قرية العالية لناحية الرياض في قضاء الحويجة، جنوب غربي محافظة كركوك شمالي البلاد.

وبحسب قناة "الحرة"، فقد أوضح المصدر الأمني أن الاشتباكات استمرت نصف ساعة ما أسفر عن إصابة 3 عناصر من الشرطة العراقية،

ولفت المصدر إلى أن القوات الأمنية تمكنت في نهاية الأمر من صد الهجوم ليلوذ عناصر داعش بالفرار إلى جهة مجهولة.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن مفارز الاستخبارات العسكرية، قد ألقت، أمس الأحد، القبض على "إرهابي" في منطقة حمام العليل جنوبي نينوى.

وذكر بيان صدر عن خلية الاعلام الأمني أن "معلومات مؤكدة وردت إلى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع عن تواجد أحد الارهابيين في قرية العريج بمنطقة حمام العليل بالموصل".

وأضاف أنه "تم على إثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى حيث شرعت  مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع قوة من لواء المشاة ٧٦ بالتحرك نحو الهدف وإلقاء القبض عليه في المنطقة ذاتها".

وتابع البيان أن "الإرهابي هو أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-05-25
16:30 | 2021-05-25
16:00 | 2021-05-25
15:30 | 2021-05-25
15:00 | 2021-05-25
14:30 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website