ساندرز يدعو إدارة بايدن لدعم الفلسطينيين إلى جانب إسرائيل

طالب رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز، الأحد، إدارة الرئيس جو بايدن باتباع "نهج منصف" إزاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في أعقاب وقف إطلاق النار المتزامن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.وأضاف ساندرز في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" المذاع على محطة تلفزيون "سي بي إس نيوز"، الأميركية، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون قائدة العالم بتوحيد الشعوب، وليس "توريد أسلحة لقتل الأطفال في غزة"، على حد تعبيره.والأسبوع الماضي، قاد عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت جهود "الديمقراطيين التقدميين"، لمحاولة منع صفقة بيع أسلحة بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل في أعقاب تصعيد الصراع مع الفصائل الفلسطينية، الذي انتهى بوقف إطلاق النار المتزامن، فجر الجمعة.وتابع ساندرز: "أعتقد أنه على الولايات المتحدة أن تعمل على تطوير نهج منصف إزاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يجب أن ندعم إسرائيل، لكن يجب أن ندعم الفلسطينيين. وآمل وأعتقد أن الرئيس يتفهم ذلك".وحذر ساندرز، وهو مستقل يصوّت مع الديمقراطيين، من أن الوضع يزداد الوضع سوءاً بين إسرائيل وحماس، وأقر بأنه "وضع صعب للغاية".ومضى المرشح الرئاسي السابق في الحزب الديمقراطي، قائلاً: "حماس جماعة إرهابية وفاسدة واستبدادية وعلينا أن نتصدى لهم".واستدرك بالقول: "لكن مع هذا، مهمتنا ليست مجرد تقديم المزيد والمزيد من الدعم العسكري لإسرائيل. مهمتنا توحيد الشعوب، ولا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. نحن بحاجة إلى المجتمع الدولي. ولكن هذا ما أعتقد أننا بحاجة إلى القيام به".