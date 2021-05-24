بوريطة: المغرب ليس حارساً لحدود أوروبا

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن بلاده ليست ملزمة، و"ليس عليها أي التزام لحماية حدود غير حدودها".وقال بوريطة، في تصريحات لإذاعة "Europ1" الفرنسية، إن المغرب "ليس دركياً ولا حارس أوروبا لحماية الحدود التي ليست له".ولفت إلى أنّ "هناك شراكة بين المغرب وإسبانيا، وشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لكن الشراكة ليست انتقائية"، موضحاً أن "أزمة الهجرة تولدت نتيجة أزمة سياسية بين الشريكين، وأنّ المغرب يقدم الكثير في إطار التعاون لمحاربة الهجرة غير الشرعية، ليس عن طريق الإلزام ولا بالمقابل، إنما يقوم بذلك انطلاقاً من الشراكة بين المغرب وإسبانيا، وبين المغرب والاتحاد الأوروبي".وتابع بوريطة: "لم تستشر إسبانيا الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ قرارات تؤثر على مصالح المغرب، أنتم تعلمون مواقف المغرب من وضع سبتة، إنها مشكلة يناقشها المغرب بصراحة مع الدول الأوروبية".وشهدت العلاقات المغربية الإسبانية، الأسبوع الماضي، توتراً متصاعداً، إذ حذرت السفيرة المغربية لدى مدريد، كريمة بنيعيش، من خطورة سماح السلطات الإسبانية لزعيم "جبهة البوليساريو" إبراهيم غالي، بمغادرة أراضيها "بنفس الغموض الذي اكتنف دخوله إلى إسبانيا"، مؤكدة أنها "ستختار بذلك تدهوراً أكبر للعلاقات".