عربي-دولي

مالي: اعتقال الرئيس ورئيس الحكومة ووزير الدفاع

Lebanon 24
24-05-2021 | 16:51
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قالت مصادر دبلوماسية وحكومية إن ضباط في الجيش في مالي اعتقلوا رئيس الحكومة المؤقتة ورئيسها ووزير دفاعها بعد تعديل وزاري يوم الاثنين.

وقالت المصادر لرويترز إن الرئيس، باه نداو، ورئيس الوزراء، مختار وان، ووزير الدفاع سليمان دوكوري نُقلوا جميعا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو.


وكان رئيس الوزراء، قد قال في وقت سابق إن جنودا اقتادوه إلى مكتب الرئيس "تحت الضغط"، فيما دعت السفارة الأميركية رعاياها في باماكو إلى تجنب السفر غير الضروري في هذه المدينة في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التطور في أعقاب الإعلان عن تعديل حكومي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ، حيث تم استبدال ضابطين بالجيش شاركا في انقلاب آب ضد الرئيس المنتخب، إبراهيم بوبكر كيتا.

وتحت ضغط دولي، شكّل العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، في 18 آب 2020، هيئات انتقالية (رئاسة، رئيس وزراء وحكومة، وهيئة تشريعية) وتعهدوا بتسليم السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا، أي بداية 2022.

لكن نفوذ العسكريين وحجم الاستحقاقات يثيران تساؤلات حول احترام الموعد المحدد.

وفي شهر شباط الماضي، وعد وان بأنه "سيتم تخصيص جميع الامكانيات لتنظيم انتخابات حرة وشفافة ضمن المواعيد النهائية المتفق عليها".

وقال إن أولويات الحكومة لا زالت "تعزيز الأمن" الذي يمر خاصة عبر "مراجعة" اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع المتمردين الانفصاليين السابقين شمال البلاد. 

ووعد بـ"حلّ" ميلشيات الدفاع الذاتي التي تفاقم أعمال العنف بين الإتنيات والقبائل، وتوظيف 25 ألف عسكري ونشر الجيش وتوفير خدمات الدولة في كامل مناطق الشمال. 

السفارة الأميركية في باماكو

وقالت السفارة الأميركية في مالي إنها تلقت تقارير "عن زيادة النشاط العسكري في باماكو". ودعت مواطني الولايات المتحدة إلى تجنب السفر غير الضروري إلى داخل المدينة في هذا الوقت، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.

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